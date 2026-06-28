Спортсмен из Башкирии стал пятикратным чемпионом мира по корэш

О победе жителя Бураевского района Башкирии Артура Зулькарнаева на своей странице в соцсети сообщил глава администрации Бураевского района Рушан Гараев.

«Артур Зулькарнаев, тренер Детско-юношеской спортивной школы Бураевского района, стал 5-кратным Чемпионом Мира по Корэш! Поздравляем! — написал глава района. — В общей сложности Артур - 13-кратный победитель мировых первенств по борьбе на поясах и корэш. Гордимся!»

Юбилейный 15-й Чемпионат и Первенство мира по корэш прошли с 25 по 28 июня в Татарстане. В соревнованиях приняли участие свыше трёхсот атлетов из 32 государств мира. Всего на турнире было разыграно 11 комплектов наград среди мужчин и 10 комплектов среди юношей.