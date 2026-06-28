Спортсмен из Башкирии стал пятикратным чемпионом мира по корэш

О победе жителя Бураевского района Башкирии Артура Зулькарнаева на своей странице в соцсети сообщил глава администрации Бураевского района Рушан Гараев.
«Артур Зулькарнаев, тренер Детско-юношеской спортивной школы Бураевского района, стал 5-кратным Чемпионом Мира по Корэш! Поздравляем! — написал глава района. — В общей сложности Артур - 13-кратный победитель мировых первенств по борьбе на поясах и корэш. Гордимся!»
Юбилейный 15-й Чемпионат и Первенство мира по корэш прошли с 25 по 28 июня в Татарстане. В соревнованиях приняли участие свыше трёхсот атлетов из 32 государств мира. Всего на турнире было разыграно 11 комплектов наград среди мужчин и 10 комплектов среди юношей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.