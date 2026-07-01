Форвард Глотов покинул челябинский ХК «Трактор» ради перехода в СКА

Нападающий Василий Глотов и хоккейный клуб «Трактор» расторгли контракт по обоюдному согласию. Для перехода в питерский СКА форвард подписал одностороннее соглашение с фарм-клубом «Челмет» (ВХЛ), что позволило «Трактору» освободить зарплатную ведомость, передает 1obl.ru.

Воспитанник алтайского «Рубина» Глотов пополнил «Трактор» в сезоне-2024/2025 в результате обмена со СКА. В прошлом сезоне он вместе с командой дошел до финала Кубка Гагарина, набрав 39 очков в 71 матче.

Ранее воспитанник «Салавата Юлаева» Андрей Василевский стал лучшим вратарем НХЛ.