Воспитанник «Салавата Юлаева» Андрей Василевский стал лучшим вратарем НХЛ

Награда вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. О победе Василевского сообщили в пресс-службе уфимского клуба со ссылкой на лигу в социальной сети Х.

По итогам голосования россиянин набрал 114 очков. Второе место занял вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин — 51 очко. Третьим стал голкипер «Бостон» Джереми Свейман — 46 очков.

Напомним, Василевский начинал свой путь в хоккее в спортивной школе «Салават Юлаев». В составе уфимской команды его дебют состоялся в 2012 году.

Для Василевского это второй приз «Везина Трофи» в карьере. Ранее он также дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Тампа-Бэй». В 2021 году российский вратарь был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.

В регулярном чемпионате Андрей провёл 58 матчей и одержал 39 побед. Его коэффициент надёжности — 2,31, процент отражённых бросков — 91,2. В плей-офф на счету Василевского семь матчей и три победы.