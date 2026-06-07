Воспитанник «Салавата Юлаева» Андрей Василевский стал лучшим вратарем НХЛ

Награда вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. О победе Василевского сообщили в пресс-службе уфимского клуба со ссылкой на лигу в социальной сети Х.
По итогам голосования россиянин набрал 114 очков. Второе место занял вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин — 51 очко. Третьим стал голкипер «Бостон» Джереми Свейман — 46 очков.
Напомним, Василевский начинал свой путь в хоккее в спортивной школе «Салават Юлаев». В составе уфимской команды его дебют состоялся в 2012 году.
Для Василевского это второй приз «Везина Трофи» в карьере. Ранее он также дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Тампа-Бэй». В 2021 году российский вратарь был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.
В регулярном чемпионате Андрей провёл 58 матчей и одержал 39 побед. Его коэффициент надёжности — 2,31, процент отражённых бросков — 91,2. В плей-офф на счету Василевского семь матчей и три победы.
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