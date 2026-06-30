В Челябинске открыли спортплощадку для незрячих футболистов

Специализированный корт мини-футбола для спортсменов с нарушением зрения заработал в Челябинске на базе ФОКа по шорт-треку. По информации 1obl.ru, площадку открыли по инициативе ветерана СВО Вадима Шарипова, ранее обращавшегося на Прямую линию с Путиным.

Известно, что команда уже сформирована – занятия проводит тренер Артем Костин, который обладает опытом работы со спортсменами с полной или частичной потерей зрения.

Напомним, сборная Башкирии стала второй на V Трансплант играх в Петербурге.