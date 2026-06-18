Сборная Башкирии стала второй на V Трансплант играх в Петербурге

Сборная Башкирии заняла второе место на V Всероссийских Трансплант играх. Об этом «Башинформу» сообщил президент общественной организации нефрологических пациентов «Нефро-лига» Юрий Кандалов.

С 11 по 14 июня в Санкт-Петербурге прошли V Всероссийские Трансплант игры – главное спортивное событие для людей, перенёсших трансплантацию органов, находящихся на диализе, а также их родственных доноров. В Играх приняли участие более 200 спортсменов из 30 регионов России и Республики Беларусь.

Участники состязались в 11 дисциплинах: беге, плавании, бадминтоне, настольном теннисе, шахматах, дартсе, пулевой стрельбе, мини-футболе, волейболе, баскетболе и бочча.

Сборная Башкирии, в состав которой вошли 15 спортсменов, завоевала 47 медалей и заняла второе место в общекомандном зачёте. Победителем соревнований стала сборная Москвы, представленная 30 участниками.

«У нас есть уникальные случаи. Например, ребята находятся на гемодиализе, им нужно три раза в неделю по четыре часа очищать свою кровь, они ездил на соревнования и завоевал по три-четыре медали. С этим диагнозом важно заниматься спортом, — рассказал Юрий Кандалов. — Трансплант игры ежегодно объединяют людей, которые своим примером доказывают, что после трансплантации органов можно вести активный образ жизни, достигать спортивных успехов и вдохновлять окружающих».

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