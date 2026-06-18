Сборная Башкирии стала второй на V Трансплант играх в Петербурге

Сборная Башкирии заняла второе место на V Всероссийских Трансплант играх. Об этом «Башинформу» сообщил президент общественной организации нефрологических пациентов «Нефро-лига» Юрий Кандалов.
С 11 по 14 июня в Санкт-Петербурге прошли V Всероссийские Трансплант игры – главное спортивное событие для людей, перенёсших трансплантацию органов, находящихся на диализе, а также их родственных доноров. В Играх приняли участие более 200 спортсменов из 30 регионов России и Республики Беларусь.
Участники состязались в 11 дисциплинах: беге, плавании, бадминтоне, настольном теннисе, шахматах, дартсе, пулевой стрельбе, мини-футболе, волейболе, баскетболе и бочча.
Сборная Башкирии, в состав которой вошли 15 спортсменов, завоевала 47 медалей и заняла второе место в общекомандном зачёте. Победителем соревнований стала сборная Москвы, представленная 30 участниками.
«У нас есть уникальные случаи. Например, ребята находятся на гемодиализе, им нужно три раза в неделю по четыре часа очищать свою кровь, они ездил на соревнования и завоевал по три-четыре медали. С этим диагнозом важно заниматься спортом, — рассказал Юрий Кандалов. — Трансплант игры ежегодно объединяют людей, которые своим примером доказывают, что после трансплантации органов можно вести активный образ жизни, достигать спортивных успехов и вдохновлять окружающих».
Ранее в Уфе определили победителей Ночной лиги по настольному теннису.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.