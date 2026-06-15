В Уфе определили победителей Ночной лиги по настольному теннису

В уфимском Дворце борьбы завершился финал третьего сезона Ночной лиги — соревнований по настольному теннису среди организаций, предприятий и органов исполнительной власти республики. В турнире приняли участие 34 команды и 230 игроков, которые в течение года выявляли сильнейших в трёх дивизионах.
Финальный этап подарил зрителям бурю эмоций и красивых розыгрышей. Суперфинал между командами «Астра» и УБК держал интригу до самого последнего момента. За высококлассной игрой лучших российских и республиканских теннисистов наблюдали более 300 болельщиков на малой арене одного из самых современных спортивных объектов России.
Дивизион «Бронза»:
1 место — мебельный центр «Парус»;
2 место — Chat House;
3 место — «АВТО-102».
Дивизион «Серебро»:
1 место — администрация Уфы;
2 место — «Башнефть-переработка»;
3 место — УАПО.
Дивизион «Золото»:
1 место — «Астра»;
2 место — УБК;
3 место — «Пром Окна».
Старший тренер и организатор соревнований Александр Мазурин в беседе с корреспондентом «Башинформа» рассказал об идее проекта и впечатлениях от финала. Он отметил, что в этом году в соревнованиях приняли участие три игрока сборной России, а также один из сильнейших теннисистов страны, серебряный призёр 2026 года Денис Ивонин. Именно он был признан лучшим игроком лиги.
«Ночная лига изначально задумывалась как место, где в неформальной обстановке представители разных организаций могут найти точки соприкосновения в бизнес-сфере, обсудить рабочие моменты, где у одного стола могут встретиться руководители и простые работники, — отметил Александр Мазурин. — Соревнования проводятся уже третий год, с каждым годом добавляется по одному дивизиону. Количество команд растёт, и уровень игроков становится всё выше и выше».
Особо тренер выделил финальный матч.
«Финал этого года между командой "Астра" и победительницей прошлого года, которая смогла защитить титул, был очень захватывающим. Интрига держалась до последнего момента. В зале присутствовало очень много болельщиков. И, как подметил Денис Ивонин, такая атмосфера и столько зрителей встречались всего несколько раз в его профессиональной карьере. Было очень приятно и интересно выступать на такой современной площадке под взглядом сотен болельщиков», — добавил он.
Александр Мазурин поблагодарил каждого болельщика за поддержку, а участников — за яркие эмоции и красивые розыгрыши. А также напомнил, что совсем скоро стартует четвёртый сезон Ночной лиги.
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