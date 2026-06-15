В Уфе определили победителей Ночной лиги по настольному теннису

В уфимском Дворце борьбы завершился финал третьего сезона Ночной лиги — соревнований по настольному теннису среди организаций, предприятий и органов исполнительной власти республики. В турнире приняли участие 34 команды и 230 игроков, которые в течение года выявляли сильнейших в трёх дивизионах.

Финальный этап подарил зрителям бурю эмоций и красивых розыгрышей. Суперфинал между командами «Астра» и УБК держал интригу до самого последнего момента. За высококлассной игрой лучших российских и республиканских теннисистов наблюдали более 300 болельщиков на малой арене одного из самых современных спортивных объектов России.

Итоги третьего сезона

Дивизион «Бронза»:

1 место — мебельный центр «Парус»;

2 место — Chat House;

3 место — «АВТО-102».

Дивизион «Серебро»:

1 место — администрация Уфы;

2 место — «Башнефть-переработка»;

3 место — УАПО.

Дивизион «Золото»: