Уфимский БК «Динамо» продлил контракт с Максимом Войтовым

Баскетбольный клуб «Динамо» продлил контракт с Максимом Войтовым. Контракт с одним из главных старожилов уфимского клуба продлён на новый сезон.
До переезда в Башкирию из Грозного Войтов защищал цвета команд из родного Новосибирска, а также Краснодара и Курска.
В составе уфимской дружины 32-летний центровой завоевал такие главные трофеи в своей карьере, как Кубок России в 2016 году и чемпионский титул в Высшей лиге. В минувшем сезоне Войтов помог «Динамо-2» завоевать бронзовые медали турнира, попав при этом в символическую пятёрку «регулярки». В сезоне 2024-2025 он стал лидером по подборам в уфимской команде, набирая в среднем 6,6 подбора за матч.
Всего за два сезона в составе «Динамо» Максим Войтов провёл 80 официальных матчей в рамках чемпионатов и Кубка России.
Ранее «Башинформ» сообщил о том, что уфимский БК «Динамо» определился с наставниками всех команд системы на предстоящий сезон. Главным тренером команды Суперлиги назначен сербский специалист Оливер Попович.
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