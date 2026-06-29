Понедельник, 29 Июня 2026
|
Уфа
+18 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
06:35 (UTC+5), 29 Июня 2026

Уфимский БК «Динамо» продлил контракт с Максимом Войтовым

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

Баскетбольный клуб «Динамо» продлил контракт с Максимом Войтовым. Контракт с одним из главных старожилов уфимского клуба продлён на новый сезон.

До переезда в Башкирию из Грозного Войтов защищал цвета команд из родного Новосибирска, а также Краснодара и Курска.

В составе уфимской дружины 32-летний центровой завоевал такие главные трофеи в своей карьере, как Кубок России в 2016 году и чемпионский титул в Высшей лиге. В минувшем сезоне Войтов помог «Динамо-2» завоевать бронзовые медали турнира, попав при этом в символическую пятёрку «регулярки». В сезоне 2024-2025 он стал лидером по подборам в уфимской команде, набирая в среднем 6,6 подбора за матч.

Всего за два сезона в составе «Динамо» Максим Войтов провёл 80 официальных матчей в рамках чемпионатов и Кубка России.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что уфимский БК «Динамо» определился с наставниками всех команд системы на предстоящий сезон. Главным тренером команды Суперлиги назначен сербский специалист Оливер Попович.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru