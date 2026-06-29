Дворец борьбы в Уфе примет борцовский турнир Спартакиады народов РФ

Главной площадкой борцовского турнира Спартакиады народов России станет Дворец борьбы в Уфе. Как сообщил вице-премьер правительства республики — министр спорта Руслан Хабибов, с 7 по 12 сентября спортивный объект примет соревнования по спортивной борьбе.

Дворец борьбы — объект мирового уровня площадью, занимающий 28 000 квадратных метров. Он открылся в 2024 году к 450-летию Уфы. Комплекс построен с учетом всех международных стандартов и лицензирован для проведения турниров любого уровня.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Спартакиада народов РФ в Уфе станет главным национальным отбором к ОИ‑2028.