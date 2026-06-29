Дворец борьбы в Уфе примет борцовский турнир Спартакиады народов РФ

Главной площадкой борцовского турнира Спартакиады народов России станет Дворец борьбы в Уфе. Как сообщил вице-премьер правительства республики — министр спорта Руслан Хабибов, с 7 по 12 сентября спортивный объект примет соревнования по спортивной борьбе.
Дворец борьбы — объект мирового уровня площадью, занимающий 28 000 квадратных метров. Он открылся в 2024 году к 450-летию Уфы. Комплекс построен с учетом всех международных стандартов и лицензирован для проведения турниров любого уровня.
Ранее «Башинформ» сообщал, что Спартакиада народов РФ в Уфе станет главным национальным отбором к ОИ‑2028.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.