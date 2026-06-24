Спартакиада народов РФ в Уфе станет главным национальным отбором к ОИ‑2028

Спартакиада народов России, которая пройдет этим летом в Уфе, станет главным национальным отбором к летним Олимпийским играм-2028. В программу соревнований войдут 43 вида спорта и самбо, соревнования примут семь регионов страны, а участие ожидается более чем 12 тысяч человек.
Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что речь идет о формировании сборной команды к Играм‑2028.
«У меня в голове задача номер один – это Спартакиада сильнейших спортсменов. Те, кто хорошо выступят, попадут на обеспечение в своих федерациях и начнут готовиться к Олимпиаде. Мы посмотрим, кому и сколько средств не хватает, и также будем доводить финансирование через Российский спортивный фонд», – приводит слова министра спорта «Матч-ТВ».
Ранее стало известно, когда стартует Спартакиада народов России в Башкирии.
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