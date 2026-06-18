Стало известно, когда стартует Спартакиада народов России в Башкирии

Спартакиада народов России стартует в конце июля этого года в Башкирии. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики — министр спорта Руслан Хабибов.
«Республика впервые в своей истории примет Спартакиаду народов среди сильнейших спортсменов России. Соревнования пройдут на территории сразу нескольких учреждений и для нас архиважно создать все условия для того, чтобы все прошло на самом высшем уровне. Башкортостану оказано огромное доверие со стороны, прежде всего, Министерства спорта России. И мы не подведем», — отметил Руслан Хабибов.
По предварительным данным, в соревнованиях Спартакиады народов России примут участие более 120 спортсменов из Башкирии. Они выступят в 33 видах спорта. Республика намерена улучшить результаты предыдущей Спартакиады и внести вклад в формирование будущей олимпийской сборной страны.
Проведение соревнований позволит укрепить статус Башкортостана как одного из ведущих спортивных центров России.
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