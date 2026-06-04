Башкирия станет одной из главных площадок Спартакиады народов России

Сегодня на полях 29-го Петербургского международного экономического форума состоялась презентация Спартакиады народов России.
В рамках деловой программы министерства спорта РФ выступил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр спорта республики Руслан Хабибов. Он рассказал о значении проведения Спартакиады для республики и ходе подготовки к масштабным соревнованиям. Вице-премьер подчеркнул, что в Год единства народов России эти старты приобретают особый символический смысл.
«Спорт не знает границ, национальностей и вероисповеданий. В 2026 году на спортивных аренах Уфы встретятся представители десятков регионов нашей страны. Это станет ярким примером единства в многообразии и наглядным подтверждением того, что сила России заключается в единстве ее народов», — заявил Руслан Хабибов.
Башкирия выступит одной из ключевых площадок Спартакиады. Соревнования пройдут на современных спортивных объектах, среди которых Дворец борьбы, центр фехтования и комплекс сооружений для гребного слалома. Напомним, открытые президентом России Владимиром Путиным во время Международного форума «Россия — спортивная держава» в Уфе в 2024 году.
Вклад республики в развитие спортивной инфраструктуры высоко оценили федеральные эксперты. В частности, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил особую роль уфимского Дворца борьбы.
«Сегодня это место стало точкой притяжения для огромного количества людей. В том числе данный объект решает важные социальные задачи: способствует вовлечению детей в спорт и их воспитанию. С огромным удовольствием хочу отметить, что во Дворце борьбы нет ни одной площадки, которая простаивала бы хотя бы час. Это во многом говорит о правильности подхода руководства Башкортостана», — сказал Михаил Мамиашвили.
Вице-президент Федерации гимнастики России, олимпийский чемпион Никита Нагорный также обратил внимание на динамику развития спорта в Башкирии.
«У нас спортивная гимнастика очень интенсивно стала развиваться. Буквально недавно в Уфе появился Центр гимнастики, где мы уже проводим первенства России по спортивной гимнастике среди молодежи. Поэтому, когда регионы подключаются и помогают нам, то результат определенно есть», — отметил Никита Нагорный.
В ходе презентации Руслан Хабибов отметил, что при подготовке уделяется внимание организации соревнований, безопасности участников и гостей, развитию транспортной и гостиничной инфраструктуры, а также формированию волонтерского корпуса.
«Для нас важно, чтобы каждый спортсмен, тренер, судья и болельщик почувствовал настоящее башкирское гостеприимство. Мы готовим насыщенную культурную программу, которая познакомит гостей с богатым наследием народов республики и всей России», — подчеркнул Руслан Хабибов.
По предварительным данным, в соревнованиях Спартакиады народов России примут участие более 120 спортсменов из Башкирии. Они выступят в 33 видах спорта. Республика намерена улучшить результаты предыдущей Спартакиады и внести вклад в формирование будущей олимпийской сборной страны.
В правительстве Республики Башкортостан отмечают, что подготовка к Спартакиаде уже стала объединяющим проектом для органов власти, спортивного сообщества, бизнеса и жителей региона. Проведение соревнований позволит укрепить статус Башкортостана как одного из ведущих спортивных центров России.
Как ранее сообщал «Башинформ», Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов пройдет в Башкирии в августе этого года. Турнир станет отборочным этапом для сборной России на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
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