Команду ФК «Уфа» пополнил футболист из Абхазии Заур Тарба

Футболист из Абхазии Заур Тарба подписал контракт с ФК «Уфа». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Заур является воспитанником ПФК ЦСКА и двукратным победителем Молодёжной футбольной лиги в составе армейцев. 15 мая 2022 года дебютировал в Российской Премьер-лиге за основную команду ЦСКА в матче против «Краснодара».
В августе 2022 года Тарба перешёл во владикавказскую «Аланию», вместе с которой стал бронзовым призёром Первой лиги сезона-2022/23. Прошедший сезон полузащитник провёл в новороссийском «Черноморце», за который сыграл 29 матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
Ранее «Башинформ» сообщал, что Омари Тетрадзе сохранил пост главного тренера ФК «Уфа».
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