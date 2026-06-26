Команду ФК «Уфа» пополнил футболист из Абхазии Заур Тарба

Футболист из Абхазии Заур Тарба подписал контракт с ФК «Уфа». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Заур является воспитанником ПФК ЦСКА и двукратным победителем Молодёжной футбольной лиги в составе армейцев. 15 мая 2022 года дебютировал в Российской Премьер-лиге за основную команду ЦСКА в матче против «Краснодара».

В августе 2022 года Тарба перешёл во владикавказскую «Аланию», вместе с которой стал бронзовым призёром Первой лиги сезона-2022/23. Прошедший сезон полузащитник провёл в новороссийском «Черноморце», за который сыграл 29 матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Омари Тетрадзе сохранил пост главного тренера ФК «Уфа».