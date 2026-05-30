Омари Тетрадзе сохранил пост главного тренера ФК «Уфа»

Омари Тетрадзе продолжит работу в качестве главного тренера футбольной команды «Уфа». Об этом сообщил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.

«Провели встречу с руководством футбольного клуба «Уфа». Обсудили актуальные вопросы комплектования и предсезонной подготовки. Это касается и футбольного поля на стадионе «Нефтяник». Выразили доверие тренерскому штабу для работы в следующем сезоне. Поддержка со стороны правительства Башкортостана будет продолжена, однако задача по поиску спонсоров команды остается неизменной», — отметил Руслан Хабибов.

По словам вице-премьера, в сезоне 2026/2027 «Уфа» продолжит играть во втором по силе дивизионе российского футбола.

«Все условия для выдачи лицензии клубом выполнены. Сейчас ожидаем решения от Российского футбольного союза», — сказал Хабибов.

Напомним, ФК «Уфа» в заключительном матче сезона обыграл «Спартак» и сохранил прописку в Первой лиге. В 34 матчах «горожане» одержали 9 побед и набрали 37 очков.