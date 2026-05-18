«Уфа» обыграла «Спартак» и осталась в Первой лиге

Футбольный клуб «Уфа» в заключительном матче сезона обыграл «Спартак» и сохранил прописку в Первой лиге. Единственный гол в матче в первом тайме забил защитник Денис Кутин.
ФК «Уфа» завершил сезон на 15-м месте, в шаге от вылета из Первой лиги. В 34 матчах «горожане» одержали 9 побед и набрали 37 очков.
Главный тренер команды Омари Тетрадзе подвел итоги матча и рассказал о планах на следующий сезон.
«Всё будет зависеть от финансирования. Мы не самый богатый клуб, поэтому будем исходить из наших возможностей. Но хочу сказать, что эта команда точно не заслуживала того места, на котором оказалась. Считаю, что если бы мы на протяжении всего сезона играли с таким настроем и характером, как сегодня, то вполне могли бы бороться за четвёрку», — отметил Тетрадзе.
Ранее футбольный клуб «Уфа» одержал важнейшую победу в матче с «Ротором», писал «Башинформ».
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