Футбольный клуб «Уфа» одержал важнейшую победу в матче с «Ротором»

Футболисты уфимского клуба в шаге от вылета из Первой лиги одержали важную победу. Домашний матч с волгоградским «Ротором» в предпоследней игре 33-го тура футбольной Первой лиги завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 72-й минуте гол забил Арагон Ортис.

Таким образом, «Уфа», набрав 34 очка, поднялась на 15-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России и вышла из зоны вылета за тур до завершения чемпионата.

Ранее футбольному клубу присудили техническое поражение за пропущенный матч в Хабаровске. Из-за угрозы атаки был закрыт аэропорт, и игроки не смогли вылететь из Уфы, писал Башинформ.