Уфимский рапирист победил на летней Спартакиаде учащихся России

В полуфинале Сулейман Хамитов одержал победу над Тимофеем Мурзиным из Москвы (15:9), а в финале обыграл петербуржца Ярослава Ильинова со счётом 15:11.

«Сулейман — один из ярчайших представителей «новой школы» башкирского фехтования, воспитанник нашей легендарной Лиры Грушиной», — рассказал министр спорта.

XIII летняя Спартакиада учащихся России по фехтованию проходит в уфимском Центре фехтования. В соревнованиях принимают участие 244 спортсмена из 23 регионов России. Башкирию представляют 4 спортсмена.

Ранее башкирская боксерша вышла в полуфинал чемпионата мира по тайскому боксу, сообщал «Башинформ».