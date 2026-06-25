Уфимский рапирист победил на летней Спартакиаде учащихся России

В полуфинале Сулейман Хамитов одержал победу над Тимофеем Мурзиным из Москвы (15:9), а в финале обыграл петербуржца Ярослава Ильинова со счётом 15:11.
«Сулейман — один из ярчайших представителей «новой школы» башкирского фехтования, воспитанник нашей легендарной Лиры Грушиной», — рассказал министр спорта.
XIII летняя Спартакиада учащихся России по фехтованию проходит в уфимском Центре фехтования. В соревнованиях принимают участие 244 спортсмена из 23 регионов России. Башкирию представляют 4 спортсмена.
Ранее башкирская боксерша вышла в полуфинал чемпионата мира по тайскому боксу, сообщал «Башинформ».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.