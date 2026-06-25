Российские футболисты вернутся на турнир ФИФА после четырех лет отстранения

Международная федерация футбола разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно заявлению ФИФА, совет федерации одобрил участие в турнире для игроков до 15 лет. Первый чемпионат мира среди юношей пройдёт в Азербайджане в 2026 году, в нём смогут принять участие команды всех членских ассоциаций ФИФА. Второй чемпионат, запланированный на 2027 год, будет проводиться среди девушек. С 2028 года ФИФА организует два отдельных соревнования для юношей и девушек до 15 лет.

Российский футбольный союз является ассоциацией-членом ФИФА.

Ранее «Башинформ» соообщал, что гимнасты из Башкирии вернутся на международную арену с флагом и гимном РФ.