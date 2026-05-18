Гимнасты из Башкирии вернутся на международную арену с флагом и гимном РФ

Международная федерация гимнастики допустила гимнастов из России на международные турниры с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте спортивной организации.
«Европейская комиссия приняла решение немедленно отменить все ограничения, действовавшие в отношении российских и белорусских спортсменов с февраля 2022 года. Таким образом, специальные правила FIG больше не вступают в силу», – говорится в сообщении.
Ранее Объединенная федерация борьбы разрешила борцам из России участвовать в соревнованиях под национальным флагом и гимном.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.