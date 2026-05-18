Гимнасты из Башкирии вернутся на международную арену с флагом и гимном РФ

Международная федерация гимнастики допустила гимнастов из России на международные турниры с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте спортивной организации.

«Европейская комиссия приняла решение немедленно отменить все ограничения, действовавшие в отношении российских и белорусских спортсменов с февраля 2022 года. Таким образом, специальные правила FIG больше не вступают в силу», – говорится в сообщении.

Ранее Объединенная федерация борьбы разрешила борцам из России участвовать в соревнованиях под национальным флагом и гимном.