Форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский назвал минувший сезон трудным

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский подвел итоги сезона 2025/2026. Воспитанник уфимского хоккея отметил, что этот сезон для него был невероятно трудным и насыщенным.
«Хочу выразить огромную благодарность родным и близким, партнерам по команде, тренерскому штабу и всем работникам нашего клуба за колоссальный труд, а также самым лучшим и преданным болельщикам "Салавата Юлаева". Спасибо каждому, кто приходит на игры или поддерживает команду из дома по всей нашей огромной стране. Всем, кто переживает за нас и радуется победам. Вы — самое ценное, что у нас есть», — сказал Александр Жаровский.
Ранее «Башинформ» сообщил, что игрок уфимского «Салавата Юлаева» выступит в турнире по буллитам в Канаде.
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