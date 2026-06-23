Игрок уфимского «Салавата Юлаева» выступит в турнире по буллитам в Канаде

Игрок уфимского «Салавата Юлаева» Александр Жаровский примет участие в турнире по буллитам в Канаде. Турнир пройдёт 11 июля в городе Квебек.

Издание The Hockey News приглашает болельщиков посмотреть на молодого звезду российского хоккея. Как отмечает автор материала Карин Хайнс, любители хоккея из «Монреаля» смогут лично познакомиться с Жаровским уже этим летом.

Напомним, летом 2025 года нападающий Александр Жаровский был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ 2025 года под общим 34-м номером. Жаровский в рейтинге хоккеистов, права на которых принадлежат НХЛ, занял 20-е место.