Игрок уфимского «Салавата Юлаева» выступит в турнире по буллитам в Канаде

Игрок уфимского «Салавата Юлаева» Александр Жаровский примет участие в турнире по буллитам в Канаде. Турнир пройдёт 11 июля в городе Квебек.
Издание The Hockey News приглашает болельщиков посмотреть на молодого звезду российского хоккея. Как отмечает автор материала Карин Хайнс, любители хоккея из «Монреаля» смогут лично познакомиться с Жаровским уже этим летом.
Напомним, летом 2025 года нападающий Александр Жаровский был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ 2025 года под общим 34-м номером. Жаровский в рейтинге хоккеистов, права на которых принадлежат НХЛ, занял 20-е место.
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