Ориентировщики из Уфы выиграли первенство России среди глухих спортсменов

Ориентировщики из Уфы Давид Каличак и Семен Пискунов стали победителями первенства России по спортивному ориентированию среди лиц с нарушениями слуха. Юные спортсмены отличились в эстафете, также завоевали бронзовую медаль в кросс-классике, сообщили в региональном минспорте.

Кроме того, в копилке сборной Башкирии бронзовая медаль Ренаты Хамитовой.

Первенство и чемпионат России по спортивному ориентированию прошел в селе Новоабзаково Белорецкого района.

Ранее «Башинформ» сообщал, что уфимский теннисист с синдромом Дауна завоевал бронзу чемпионата мира.