Уфимский теннисист с синдромом Дауна завоевал бронзу чемпионата мира

Уфимский теннисист с синдромом Дауна Линар Вакилов в составе сборной России завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по настольному теннису. Об этом сообщил вице-премьер правительства РБ — министр спорта Руслан Хабибов.

Чемпионат мира по настольному теннису среди спортсменов с синдромом Дауна проходил в Болгарии. Мужская сборная команда России впервые в истории в турнире завоевала бронзовую медаль. Воспитанник Центра адаптивного спорта РБ Линар Вакилов внес большой вклад в успех команды.

«Линар — человек удивительной силы характера и очень разносторонний спортсмен. Капитан футбольной команды Башкортостана, двукратный чемпион России по настольному теннису, первый в истории нашей республики спортсмен с синдромом Дауна, выполнивший норматив мастера спорта России. Теперь в его спортивной биографии появилась еще одна важная страница — медаль чемпионата мира. Настоящий пример мужества и несгибаемой воли», — поделился в соцсетях вице-премьер.

Ранее «Башинформ» сообщал, что сборная Башкирии стала второй на V Трансплант играх в Петербурге.