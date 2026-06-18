Виктор Козлов попал в тренерский штаб «Матча года» в Петербурге

49 лучших хоккеистов страны приглашены в Санкт-Петербург на масштабное событие завершения хоккейного сезона. Среди них два игрока хоккейного клуба «Салават Юлаев» Вадим Шипачев и Александр Жаровский. Вместе с ними на «Матч года-2026», который запланирован на 25 июля, отправится и главный тренер башкирской команды Виктор Козлов. Он займет свое место среди таких специалистов, как Игорь Никитин, Олег Знарок, Анвар Гатиятуллин, Игорь Ларионов и Андрей Разин.

Капитанами команд станут звезды мирового хоккея — Артемий Панарин и Михаил Сергачев.

Напомним, «Матч года 2026. Все звезды хоккея» — событие, которое объединяет ведущих российских игроков из Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги на льду самой большой арены мира.

Ранее Башинформ публиковал тренировку лидера ХК «Салават Юлаев».