Тхэквондисты из Башкирии с триумфом выступили на турнире в Кыргызстане

С 11 по 16 июня в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики прошли международные соревнования «Жемчужина Кыргызстана» по тхэквондо ГТФ. За медали боролись 470 сильнейших спортсменов из 11 стран мира.
По итогам турнира общекомандное первое место заняла команда России. Как сообщил «Башинформу» президент Федерации тхэквондо Башкирии Фагит Латипов, в состав сборной команды страны вошли 3 спортсмена из республики. Они принесли в общую копилку сборной 5 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую медали.
Так, Анвар Фахретдинов завоевал 1 золотую и 2 серебряные медали. Егор Парфенов получил 2 золота и 1 бронзу, Эвелина Галимова — 2 золота и 2 серебра.
Ранее уфимский каратист стал победителем престижного международного турнира.
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