Два хоккеиста «Салавата Юлаева» вошли в топ-10 лучших молодых игроков КХЛ

По мнению Костяева, Цулыгин набрал меньше очков, чем в предыдущем сезоне, но не уронил уровень игры и укрепился в статусе одного из ведущих игроков команды.

Заслуженно в топ-10 попал и 19-летний нападающий Александр Жаровский. По итогам сезона он уже завоевал звание «Лучший новичок КХЛ».

«По ходу чемпионата Виктор Козлов даже ставил Жаровского в центр – ему было тяжеловато, но в целом он справился. Особенно запомнилась связка Жаровского с Евгением Кузнецовым – они сделали несколько классных голов. Ждём и дальнейшего прогресса от нападающего, следующий сезон для него в этом плане будет очень важным», – отмечает эксперт МХЛ.