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12:22 (UTC+5), 17 Июня 2026

Два хоккеиста «Салавата Юлаева» вошли в топ-10 лучших молодых игроков КХЛ

Хоккеисты «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин и Александр Жаровский вошли в топ-10 лучших молодых игроков КХЛ. Рейтинг составил автор официального сайта МХЛ Иван Костяев.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

По мнению Костяева, Цулыгин набрал меньше очков, чем в предыдущем сезоне, но не уронил уровень игры и укрепился в статусе одного из ведущих игроков команды. 

Заслуженно в топ-10 попал и 19-летний нападающий Александр Жаровский. По итогам сезона он уже завоевал звание «Лучший новичок КХЛ». 

«По ходу чемпионата Виктор Козлов даже ставил Жаровского в центр – ему было тяжеловато, но в целом он справился. Особенно запомнилась связка Жаровского с Евгением Кузнецовым – они сделали несколько классных голов. Ждём и дальнейшего прогресса от нападающего, следующий сезон для него в этом плане будет очень важным», – отмечает эксперт МХЛ.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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