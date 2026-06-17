Два хоккеиста «Салавата Юлаева» вошли в топ-10 лучших молодых игроков КХЛ

По мнению Костяева, Цулыгин набрал меньше очков, чем в предыдущем сезоне, но не уронил уровень игры и укрепился в статусе одного из ведущих игроков команды.
Заслуженно в топ-10 попал и 19-летний нападающий Александр Жаровский. По итогам сезона он уже завоевал звание «Лучший новичок КХЛ».
«По ходу чемпионата Виктор Козлов даже ставил Жаровского в центр – ему было тяжеловато, но в целом он справился. Особенно запомнилась связка Жаровского с Евгением Кузнецовым – они сделали несколько классных голов. Ждём и дальнейшего прогресса от нападающего, следующий сезон для него в этом плане будет очень важным», – отмечает эксперт МХЛ.
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