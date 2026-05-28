Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» признан лучшим новичком сезона

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский признан лучшим новичком сезона. Имя обладателя престижного приза имени Алексея Черепанова стало известно в эти минуты на церемонии закрытия сезона.
19-летний нападающий в 69 матчах регулярного чемпионата набрал 44 (16+28) очка и был третьим снайпером и бомбардиром команды. Также в 10 играх плей-офф отметился двумя результативными передачами.
Кроме того, главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов стал вторым по итогам голосования в номинации «Лучший тренер сезона КХЛ», набрав 25 голосов. Победителем признан наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятуллин.
Ранее Ротенберг назвал уфимского хоккеиста лучшим игроком сезона.
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