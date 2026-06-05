Алексей Василевский покинул «Салават Юлаев»

Воспитанник ХК «Салават Юлаев» Алексей Василевский, дебютировавший за «Толпар» ещё в 2009 году, покинул стан «юлаевцев».
Защитник стал чемпионом ВХЛ в сезоне 2012-2013 в «Торосе», а в сезоне 2024-2025 стал бронзовым призёром КХЛ в составе «Салавата Юлаева».
В минувшем сезоне Василевский провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись 7 (3+4) результативными баллами. В 10 играх плей-офф на его счету две голевые передачи.
Всего за «Салават Юлаев» в разные годы Алексей Василевский сыграл 254 матча и набрал 38 очков (14 голов и 24 передачи).
Ранее уфимский клуб покинули ещё пять игроков. Подробности в этой публикации ИА «Башинформ».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.