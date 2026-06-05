Алексей Василевский покинул «Салават Юлаев»

Воспитанник ХК «Салават Юлаев» Алексей Василевский, дебютировавший за «Толпар» ещё в 2009 году, покинул стан «юлаевцев».

Защитник стал чемпионом ВХЛ в сезоне 2012-2013 в «Торосе», а в сезоне 2024-2025 стал бронзовым призёром КХЛ в составе «Салавата Юлаева».

В минувшем сезоне Василевский провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись 7 (3+4) результативными баллами. В 10 играх плей-офф на его счету две голевые передачи.

Всего за «Салават Юлаев» в разные годы Алексей Василевский сыграл 254 матча и набрал 38 очков (14 голов и 24 передачи).

Ранее уфимский клуб покинули ещё пять игроков. Подробности в этой публикации ИА «Башинформ».