Алексей Василевский обратился к болельщикам «Салавата Юлаева»

Алексей Василевский не стал продлевать контракт с «Салаватом Юлаевым». Воспитанник уфимского клуба продолжит спортивную карьеру в хабаровском «Амуре».
О своём решении уехать из Уфы Алексей Василевский сообщил на своей странице в соцсети. По словам хоккеиста, он очень хотел остаться в команде и даже представить не мог, что покинет стан «зелёных».
«Здесь мой дом, мой родной клуб, моя семья, мои болельщики. Когда я перешёл в „Салават Юлаев“, думал, что останусь здесь на очень долгое время и буду радовать всех болельщиков и любителей хоккея своей игрой.
Читаю ваши комментарии с просьбой остаться и другие трогательные слова. К сожалению, сейчас от меня ничего не зависит. Я бы и рад остаться с вами. Очень жаль, что приходится покидать Уфу. Но такова хоккейная жизнь.
Не прощаюсь с «Салаватом Юлаевым» и не говорю «до свидания». Я говорю: до новых встреч, мои любимые и родные болельщики! Надеюсь, мы ещё обязательно увидимся! Разделяю и понимаю вашу грусть. Мне тоже очень непросто. Но надо держать удар и двигаться дальше. Вы в моём зелёном сердце навсегда», — написал Алексей Василевский.
Добавим, в прошедшем сезоне Василевский провёл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись 7 (3+4) результативными баллами. В 10 играх плей-офф на его счету две голевые передачи.
Всего за «Салават Юлаев» в разные годы Алексей Василевский сыграл 254 матча и набрал 38 очков (14 голов и 24 передачи).
Защитник из Уфы считается одним из эффективных игроков в КХЛ.
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