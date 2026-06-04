Россия и США планируют провести хоккейный матч между своими ТПП

Об этом ТАСС на полях ПМЭФ-2026 сказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
«Я знаю, что планируется, обсуждается сейчас хоккейный матч между торгово-промышленными палатами Америки и России, такой вот дружественный. В июле есть такие планы», — приводит ТАСС слова Журовой.
По мнению депутата, этот матч мог бы стать поводом для визита американских конгрессменов в Россию. Ранее возможность такого визита обсуждалась на встрече парламентариев двух стран в США.
Ранее ХК «Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с канадским легионером Шелдоном Ремпалом.
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