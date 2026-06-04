Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
17:07 (UTC+5), 04 Июня 2026

Башкирия и Федерация триатлона России подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

На полях XXIX Петербургского международного экономического форума Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с руководителем Федерации триатлона России и проекта «Лига героев» Ксенией Шойгу. Стороны обсудили развитие инфраструктуры, подготовку тренеров и популяризацию триатлона в республике, после чего подписали официальное соглашение о сотрудничестве.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Радий Хабиров подчеркнул, что республика уделяет большое внимание развитию спорта, в том числе последовательно улучшает материально-техническую базу для занятий триатлоном. Ксения Шойгу, в свою очередь, отметила важность развития этого вида спорта среди детей и юношества.

«Наше взаимодействие с республикой началось со строительства комплекса для „Гонки героев“. Спасибо за это большое. Мы договорились, что будем продвигаться в развитии от года к году, — отметила Ксения Шойгу. — В соответствии с соглашением, планируем реализовать ряд перспективных проектов по закупке оборудования и привлечению в триатлон детей. На мой взгляд, этот вид спорта является самым полезным для того, чтобы комплексно развивать ребят. Считаю, что с такой сильной поддержкой руководства региона у нас большое будущее».

Олег Яровиков ИА «Башинформ»Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

На сегодняшний день в Башкирии триатлоном занимаются 947 человек, из них 314 женщин. Вид спорта популярен в Уфе, Агидели, Салавате, Ишимбае, Мелеузе и Уфимском районе. Программу спортивной подготовки «триатлон» в республике выбрали 229 атлетов.

По итогам 2025 года нормативы кандидата в мастера спорта выполнили 18 спортсменов. В том же году башкирские триатлонисты завоевали 13 медалей на соревнованиях российского уровня.

Ранее стало известно, что Башкирия станет одной из главных площадок Спартакиады народов России.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru