Башкирия и Федерация триатлона России подписали соглашение о сотрудничестве

Радий Хабиров подчеркнул, что республика уделяет большое внимание развитию спорта, в том числе последовательно улучшает материально-техническую базу для занятий триатлоном. Ксения Шойгу, в свою очередь, отметила важность развития этого вида спорта среди детей и юношества.

«Наше взаимодействие с республикой началось со строительства комплекса для „Гонки героев“. Спасибо за это большое. Мы договорились, что будем продвигаться в развитии от года к году, — отметила Ксения Шойгу. — В соответствии с соглашением, планируем реализовать ряд перспективных проектов по закупке оборудования и привлечению в триатлон детей. На мой взгляд, этот вид спорта является самым полезным для того, чтобы комплексно развивать ребят. Считаю, что с такой сильной поддержкой руководства региона у нас большое будущее».