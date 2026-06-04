Башкирия и Федерация триатлона России подписали соглашение о сотрудничестве

На полях XXIX Петербургского международного экономического форума Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с руководителем Федерации триатлона России и проекта «Лига героев» Ксенией Шойгу. Стороны обсудили развитие инфраструктуры, подготовку тренеров и популяризацию триатлона в республике, после чего подписали официальное соглашение о сотрудничестве.
Радий Хабиров подчеркнул, что республика уделяет большое внимание развитию спорта, в том числе последовательно улучшает материально-техническую базу для занятий триатлоном. Ксения Шойгу, в свою очередь, отметила важность развития этого вида спорта среди детей и юношества.
«Наше взаимодействие с республикой началось со строительства комплекса для „Гонки героев“. Спасибо за это большое. Мы договорились, что будем продвигаться в развитии от года к году, — отметила Ксения Шойгу. — В соответствии с соглашением, планируем реализовать ряд перспективных проектов по закупке оборудования и привлечению в триатлон детей. На мой взгляд, этот вид спорта является самым полезным для того, чтобы комплексно развивать ребят. Считаю, что с такой сильной поддержкой руководства региона у нас большое будущее».
На сегодняшний день в Башкирии триатлоном занимаются 947 человек, из них 314 женщин. Вид спорта популярен в Уфе, Агидели, Салавате, Ишимбае, Мелеузе и Уфимском районе. Программу спортивной подготовки «триатлон» в республике выбрали 229 атлетов.
По итогам 2025 года нормативы кандидата в мастера спорта выполнили 18 спортсменов. В том же году башкирские триатлонисты завоевали 13 медалей на соревнованиях российского уровня.
Ранее стало известно, что Башкирия станет одной из главных площадок Спартакиады народов России.
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