Спортсмены из Башкирии завоевали медали на чемпионате России по велоспорту

Спортсмены из Башкирии стали триумфаторами чемпионата России по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания прошли в Ижевске. В копилке нашей сборной сразу четыре медали, сообщает минспорт.

Александр Давидович стал серебряным призёром как в индивидуальной гонке на время (20 км), так и в групповой гонке на 64 км среди мужчин класса H.

Елизавета Штырляева также дважды поднялась на вторую ступень пьедестала, завоевав серебро в индивидуальной гонке на время (20 км) и групповой гонке на 60 км среди женщин класса C.

Ранее «Башинформ» писал о том, что 15-летняя уфимка София Ильтерякова стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в Варне.