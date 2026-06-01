«Салават Юлаев» обменял Александра Суворова в АКМ за денежную компенсацию

ХК «Салават Юлаев» обменял спортивные права на нападающего Александра Суворова в АКМ. Уфимский клуб получил денежную компенсацию.
Александр Суворов присоединился к «Салавату Юлаеву» летом 2025 года. Нападающий провёл четыре матча в КХЛ, а также 30 (13+17) очков в 55 играх ВХЛ за «Торос».
«АКМ» — российский профессиональный хоккейный клуб из Тулы, выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Входит в систему «Академии хоккея имени Б. П. Михайлова».
Ранее «Салават Юлаев» покинули ещё пять игроков. Подробности в этой публикации ИА «Башинформ».
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