«Салават Юлаев» продлил контракт с Глебом Кузьминым

Нападающий Глеб Кузьмин подписал новый контракт с хоккейным клубом «Салават Юлаев». Двустороннее соглашение рассчитано на один сезон. Кузьмин выступает в системе уфимского клуба с 2014 года.
Напомним, Глеб Кузьмин выбыл из состава из-за повреждения крестообразных связок. Спортсмен получил тяжёлое повреждение во время выездного матча против «Сибири» в сентябре прошлого года. Нападающий покинул лёд после столкновения с бортом.
Такую же травму Глеб Кузьмин получал в сентябре 2024 года. Во время матча с «Авангардом» нападающего увезли на носилках со льда после неудачного столкновения с бортом. Талантливый хоккеист перенёс операцию на позвоночнике и пропустил целый сезон из-за длительной реабилитации.
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