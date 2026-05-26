«Салават Юлаев» продлил контракт с Александром Комаровым. Как сообщили в пресс-службе клуба, одностороннее соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

Комаров является воспитанником «Салавата Юлаева». В минувшем сезоне защитник провёл 48 матчей в регулярном чемпионате, в которых отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» подписал новый контракт с Ярославом Цулыгиным.