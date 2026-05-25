«Салават Юлаев» подписал новый контракт с Ярославом Цулыгиным

Защитник Ярослав Цулыгин остался в уфимском «Салавате Юлаеве». Как сообщили в пресс-службе уфимского клуба, с хоккеистом заключено одностороннее соглашение, которое рассчитано на один год.

Воспитанник уфимского клуба в минувшем сезоне провёл 65 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 14 (4+10) очков. В 10 играх плей-офф на его счету результативная передача.

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА заинтересовался подписанием уфимского защитника Ярослава Цулыгина.