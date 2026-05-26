Хоккеист «Салавата Юлаева» сделал предложение своей возлюбленной

Нападающий «Салавата Юлаева» Артем Горшков сделал предложение своей возлюбленной. Об этом в соцсетях сообщила будущая супруга хоккеиста уфимского клуба.
Она поделилась фотографиями с букетом красных роз и кольцом.
«Мое сердце навечно занято», — подписала кадр возлюбленная хоккеиста.
Артем Горшков защищает цвета «Салавата Юлаева» с 2024 года. В текущем сезоне он провел 73 матча, в которых забросил 7 шайб и отдал 15 результативных передач.
Ранее «Башинформ» сообщал, что «Салават Юлаев» продлил контракт с Александром Комаровым.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.