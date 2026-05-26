Хоккеист «Салавата Юлаева» сделал предложение своей возлюбленной

Нападающий «Салавата Юлаева» Артем Горшков сделал предложение своей возлюбленной. Об этом в соцсетях сообщила будущая супруга хоккеиста уфимского клуба.

Она поделилась фотографиями с букетом красных роз и кольцом.

«Мое сердце навечно занято», — подписала кадр возлюбленная хоккеиста.

Артем Горшков защищает цвета «Салавата Юлаева» с 2024 года. В текущем сезоне он провел 73 матча, в которых забросил 7 шайб и отдал 15 результативных передач.

Ранее «Башинформ» сообщал, что «Салават Юлаев» продлил контракт с Александром Комаровым.