В Уфу приедет шахматный блогер Марина Жекова

В Уфу приедет призёр чемпионатов Молдовы и участница чемпионатов Европы по шахматам Марина Жекова. Спортсменка также известна как блогер, тренер и популяризатор шахмат.

Марина Жекова встретится с шахматистами, поделится с ними своим видением классической игры, на которую влияют современные технологии, а также она расскажет о стратегии привлечения людей через шахматный контент.

Кроме того, с шахматисткой состоится сеанс одновременной игры, конкурс от международного гроссмейстера Урала Хасанова и блиц-турнир от шахматной школы «Профи 64».

Встреча с Мариной Жековой состоится в столице Башкирии 27 мая в центре «Артерия».

Ранее Соня Урманова из Чишминского района создала шахматную школу «Уникум».

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