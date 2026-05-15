Жительница Башкирии открыла шахматную школу в Чишмах

Соня Урманова из Чишминского района создала шахматную школу «Уникум». Проект спортивного учреждения в рабочем поселке Чишмы она представила на муниципальном «Предпринимательском часе», после которого бизнес-шериф и районные власти помогли жительнице с оргвопросами и подбором помещения для занятий.
По программе АСПК Соне выделили 350 тысяч рублей, направленные на закупку современного оборудования, рассказали в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом во «ВКонтакте».
Сейчас в школе занимаются свыше 75 шахматистов в возрасте от 5 лет. Здесь ребята развивают логическое мышление, внимание и интеллектуальные способности.
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