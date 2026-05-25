Учитель физкультуры из Башкирии вошел в топ-11 педагогов страны

Как сообщили в минспорте республики, по итогам конкурса учитель физкультуры гимназии №2 города Октябрьского Владислав Коптилин вошел в символическую сборную топ-11 лучших педагогов России.

Награждение прошло в «Лужниках» во время Кубка России по футболу.

Кроме того, в топ-50 конкурса вошла Татьяна Каримова из детского сада №36 Стерлитамака. Также в топ-250 лучших педагогов страны вошли сразу 12 Башкирии.

«Это большое признание труда наших учителей, воспитателей и наставников, которые развивают детский футбол и прививают любовь к спорту с самого раннего возраста», – отметили в региональном минспорте.

Ранее учитель физкультуры представит Башкирию на всероссийском «Втором старте», сообщал «Башинформ».