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10:28 (UTC+5), 18 Мая 2026

Учитель физкультуры представит Башкирию на всероссийском «Втором старте» 

В республике определили победителей регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» в специальной номинации «Второй старт», предназначенной для ветеранов СВО.

Фото: «Кумертауское время» | газета
Гульфия Акулова

Новая номинация конкурса проводится с целью поддержки участников спецоперации в возвращении к профессиональной деятельности, сообщал «Башинформ».

В региональном этапе конкурса приняли участие 19 ветеранов СВО самых разных профессий. Первое место занял учитель физкультуры школы № 10 города Кумертау Иван Барышев.

Также призерами конкурса стали индивидуальный предприниматель из города Мелеуза Артем Кудрявцев и пожарный водитель из Уфы Дамир Хабибуллин.

Иван Барышев представит Башкортостан на федеральном этапе конкурса, который пройдёт в Самарской области в начале октября.

По информации газеты «Кумертауское время», Ивану Барышеву – 25 лет, после службы в армии он отправился на СВО. На фронте Иван Барышев занимал должность старшего наводчика в артиллерийских войсках. Участвовал в боях на Донецком, Запорожском и Луганском направлениях. После вернулся в Кумертау и стал учителем физкультуры в родной для него школе № 10. Сейчас он  — не только педагог и куратор кадетской роты, но и наставник в городском военно-патриотическом центре «Гефест». Ребята под его руководством занимаются строевой, огневой и медицинской подготовкой, участвуют в военно-патриотических соревнованиях и показательных выступлениях.

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