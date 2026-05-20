Спортсменка из Башкирии взяла золото чемпионата ПФО по городошному спорту

Впервые за много лет сборная Башкирии выступила на чемпионате ПФО по городошному спорту, который прошёл в Удмуртии. Возвращение получилось по-настоящему ярким, сообщает минспорт республики.
Честь Башкирии защитили 6 спортсменов — 3 мужчины и 3 женщины. Уфимка Людмила Гаврилова стала чемпионкой в дисциплине «городки европейские». Она уверенно заняла 1 место и выполнила норматив первого спортивного разряда. Также завоевала серебряную медаль в «классических городках».
Ранее парашютист из Башкирии стал бронзовым призером Кубка России, писал «Башинформ».
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