Спортсменка из Башкирии взяла золото чемпионата ПФО по городошному спорту

Впервые за много лет сборная Башкирии выступила на чемпионате ПФО по городошному спорту, который прошёл в Удмуртии. Возвращение получилось по-настоящему ярким, сообщает минспорт республики.

Честь Башкирии защитили 6 спортсменов — 3 мужчины и 3 женщины. Уфимка Людмила Гаврилова стала чемпионкой в дисциплине «городки европейские». Она уверенно заняла 1 место и выполнила норматив первого спортивного разряда. Также завоевала серебряную медаль в «классических городках».

Ранее парашютист из Башкирии стал бронзовым призером Кубка России, писал «Башинформ».