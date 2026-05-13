Парашютист из Башкирии стал бронзовым призером Кубка России

В Рыбинске завершились всероссийские соревнования по парашютному спорту. В жесткой конкурентной борьбе и при непростой погоде спортсмен из Башкирии Олег Шершнев завоевал бронзу Кубка России, сообщается в региональном минспорте.

Олег отличился в дисциплине «атлетическое многоборье». Кроме того, он стал бронзовым призером командных соревнований в составе команды Москвы.

Ранее пловцы из Башкирии стали победителями на этапе мировой серии в Париже, сообщал «Башинформ».