Гимнастка из Башкирии взяла шесть золотых медалей на международном турнире

Гимнастка из Стерлитамака Полина Дмитриева завоевала шесть золотых медалей на международном турнире по спортивной гимнастике в Баку. Об этом сообщает администрация города.
На гимнастическом помосте продемонстрировали своё мастерство юные таланты из России, Узбекистана и Азербайджана. Российская команда получила за свое выступление 27,250 балла и завоевала первое место. Одной из звезд турнира стала воспитанница Стерлитамакской спортивной школы олимпийского резерва Полина Дмитриева.
Полина одержала победу в абсолютном первенстве, став обладательницей золотой медали. В финальных состязаниях по отдельным снарядам Полина Дмитриева завоевала все четыре доступные золотые медали. Таким образом, её личный вклад в успех сборной составил шесть золотых наград.
Ранее спортсменка из Башкирии взяла золото чемпионата ПФО по городошному спорту, писал «Башинформ».
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