Воспитанник ФК «Уфа» стал чемпионом РПЛ

Защитник Игорь Дивеев в составе петербургского «Зенита» стал чемпионом Российской премьер-лиги. Это первый воспитанник в истории школы ФК «Уфа», ставший победителем РПЛ, сообщает минспорт Башкирии.

В 30-м туре «Зенит» в Ростове-на-Дону одержал минимальную победу над «Ростовом» (1:0) и стал 12-кратным чемпионом страны. Игорь Дивеев в минувшем сезоне провёл 28 матчей в лиге, оформил три гола и одну голевую передачу.

Ранее «Башинформ» сообщал, «Уфа» обыграла «Спартак» и осталась в Первой лиге.