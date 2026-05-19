Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
07:52 (UTC+5), 19 Мая 2026

64-летний уфимец победил на Кубке России по боевым искусствам

Фото: предоставлено «Башинформу» | Виль Габдуллин
Инсаф Хужабирганов

64-летний уфимец Виль Габдуллин завоевал две золотые медали на Кубке России по боевым искусствам. Об этом ветеран башкирского спорта сообщил агентству «Башинформ».

Кубок России по спортивному миксфайту и боевым искусствам прошел в Астрахани. В турнире состязались более 480 спортсменов. Ветеран спорта Виль Габдуллин принял участие в двух дисциплинах: в жестком разделе с оружием и в свободном стиле с оружием. В обеих категориях он одержал уверенные победы и стал 7 кратным чемпионом Кубка России по боевым искусствам.

«Теперь меня ждет новый вызов! Начинаю готовиться к чемпионату мира по спортивному миксфайту, который пройдет в июле в Каспийске», — поделился планами ветеран спорта.

Справка информагентства «Башинформ»:

Виль Габдуллин является заслуженным мастером спорта России по кикбоксингу, шестикратным чемпионом России, четырёхкратным победителем Кубка России, семикратным чемпионом международных соревнований, двукратным чемпионом Европы. Также спортсмен — посол ГТО.

Ранее сообщалось, что воспитанник ФК «Уфа» стал чемпионом РПЛ.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru