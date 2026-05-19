64-летний уфимец победил на Кубке России по боевым искусствам

64-летний уфимец Виль Габдуллин завоевал две золотые медали на Кубке России по боевым искусствам. Об этом ветеран башкирского спорта сообщил агентству «Башинформ».

Кубок России по спортивному миксфайту и боевым искусствам прошел в Астрахани. В турнире состязались более 480 спортсменов. Ветеран спорта Виль Габдуллин принял участие в двух дисциплинах: в жестком разделе с оружием и в свободном стиле с оружием. В обеих категориях он одержал уверенные победы и стал 7 кратным чемпионом Кубка России по боевым искусствам.

«Теперь меня ждет новый вызов! Начинаю готовиться к чемпионату мира по спортивному миксфайту, который пройдет в июле в Каспийске», — поделился планами ветеран спорта.

Справка информагентства «Башинформ»:

Виль Габдуллин является заслуженным мастером спорта России по кикбоксингу, шестикратным чемпионом России, четырёхкратным победителем Кубка России, семикратным чемпионом международных соревнований, двукратным чемпионом Европы. Также спортсмен — посол ГТО.

Ранее сообщалось, что воспитанник ФК «Уфа» стал чемпионом РПЛ.