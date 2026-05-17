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13:13 (UTC+5), 17 Мая 2026

Башкирские велогонщицы завоевали 9 медалей на первенстве ПФО

Башкирские велогонщики успешно выступили на первенстве ПФО по велоспорту-шоссе в Самарской области.

Фото: минспорт РБ | Мах
Ксения Калинина

По данным минспорта РБ, в копилке сборной региона — пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали.

  • Индивидуальная гонка, 15 км:
    • Девушки 15–16 лет: Халитова Диана (Белорецкий район), Смоленко Екатерина (Уфа).
    • Юниорки 17–18 лет: Леонова Рената (Языково), Волкова Дарина (Белорецкий район).
  • Парная гонка, 25 км:
    • Золото: Смоленко Екатерина (Уфа) и Халитова Диана (Белорецкий район).
  • Групповая гонка, 51 км:
    • Девушки 15–16 лет: Утегалиева Камилла (Ишимбайский район).
    • Юниорки 17–18 лет: Миронова Алена (Белорецкий район).

Также в рамках соревнований отличились спортсменки на первенстве Самарской области:

  • Парная гонка, 25 км: Галиаскарова Камалия (Ишимбайский район) и Хакимова Лера (Кушнаренковский район).
  • Индивидуальная гонка, 15 км: Галиаскарова Камалия.

Ранее в Уфе прошел фестиваль этноспорта.

минспорт РБ Махминспорт РБ Мах
Фото: минспорт РБ | Мах
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