Башкирские велогонщицы завоевали 9 медалей на первенстве ПФО

По данным минспорта РБ, в копилке сборной региона — пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали.

Индивидуальная гонка, 15 км: Девушки 15–16 лет: Халитова Диана (Белорецкий район), Смоленко Екатерина (Уфа). Юниорки 17–18 лет: Леонова Рената (Языково), Волкова Дарина (Белорецкий район).

Парная гонка, 25 км: Золото: Смоленко Екатерина (Уфа) и Халитова Диана (Белорецкий район).

Групповая гонка, 51 км: Девушки 15–16 лет: Утегалиева Камилла (Ишимбайский район). Юниорки 17–18 лет: Миронова Алена (Белорецкий район).



Также в рамках соревнований отличились спортсменки на первенстве Самарской области:

Парная гонка, 25 км: Галиаскарова Камалия (Ишимбайский район) и Хакимова Лера (Кушнаренковский район).

Индивидуальная гонка, 15 км: Галиаскарова Камалия.

Ранее в Уфе прошел фестиваль этноспорта.