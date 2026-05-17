В Уфе прошел фестиваль этноспорта

В Уфе площадка перед Дворцом борьбы превратилась в центр традиционной культуры и народных игр. Фестиваль этноспорта «Бәйге» собрал гостей всех возрастов и погрузил в мир богатой башкирской культуры, сообщает администрация города.
Ключевым спортивным событием стали соревнования по национальной борьбе корэш среди юношей 14-16 лет. Всего участники и гости праздника смогли увидеть и принять участие в состязаниях по 13 национальным и народным видам спорта, а также народных играх и мастер-классах.
Особый интерес вызвала интерактивная площадка, воссоздающая атмосферу башкирского национального подворья. Здесь каждый мог познакомиться с традиционным укладом, бытом и культурой башкирского народа – от убранства юрты до предметов обихода и национальной кухни.
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