В Уфе прошел фестиваль этноспорта

В Уфе площадка перед Дворцом борьбы превратилась в центр традиционной культуры и народных игр. Фестиваль этноспорта «Бәйге» собрал гостей всех возрастов и погрузил в мир богатой башкирской культуры, сообщает администрация города.

Ключевым спортивным событием стали соревнования по национальной борьбе корэш среди юношей 14-16 лет. Всего участники и гости праздника смогли увидеть и принять участие в состязаниях по 13 национальным и народным видам спорта, а также народных играх и мастер-классах.

Особый интерес вызвала интерактивная площадка, воссоздающая атмосферу башкирского национального подворья. Здесь каждый мог познакомиться с традиционным укладом, бытом и культурой башкирского народа – от убранства юрты до предметов обихода и национальной кухни.