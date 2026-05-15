Уфимский хоккеист оформил ассистентский хет-трик в матче за сборную РФ

Нападающий «Салавата Юлаева», капитан молодежной сборной РФ Александр Жаровский оформил ассистентский хет-трик в матче Кубка будущего в Новосибирске. Его красивые пасы помогли команде разгромить юниорскую сборную со счетом 6:0.
Еще один воспитанник уфимского хоккея, игрок МХК «Толпар» Даниил Петренко отметился передачей.
В турнире принимают участие четыре команды: молодёжные сборные России U20 и U18, сборная Беларуси U20/U21, сборная Казахстана U20 и команда Студенческой хоккейной лиги России.
Ранее хоккейный агент назвал уфимского вратаря лучшим в нынешнем сезоне.
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