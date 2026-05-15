Хоккейный агент назвал уфимского вратаря лучшим в нынешнем сезоне

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев назвал уфимского голкипера Семена Вязового главным претендентом на приз «Лучший вратарь». Напомним, на престижный приз претендуют три вратаря: действующий финалист Кубка Гагарина Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда».
«Хорошего вратаря видно в средней и хуже команде. Очень легко быть хорошим голкипером в сильной команде. Я сам был на этой позиции. Прекрасно представляю, о чем идет речь.
Он запомнился своей игрой в ключевые моменты. К сожалению, в матчах плей-офф были моменты, где он мог выручить. Ему не хватило физической силы, моральной стабильности. Но не будем забывать, что парню всего лишь 23 года. Это момент становления и роста.
С этого возраста вратарь только начинается, а он достиг уже серьезных высот. Вспомним период в сезоне, когда команда не попадала в плей-офф, и он показывал достойную игру. В итоге «Салават» собрался и добился попадания. Вязовой был одним из ключевых компонентов этого успеха, и прохождения первого раунда», – приводит слова Дементьева издание «Легалбет».
Имя обладателя приза будет объявлено на церемонии закрытия сезона 28 мая.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.