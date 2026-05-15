Хоккейный агент назвал уфимского вратаря лучшим в нынешнем сезоне

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев назвал уфимского голкипера Семена Вязового главным претендентом на приз «Лучший вратарь». Напомним, на престижный приз претендуют три вратаря: действующий финалист Кубка Гагарина Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда».

«Хорошего вратаря видно в средней и хуже команде. Очень легко быть хорошим голкипером в сильной команде. Я сам был на этой позиции. Прекрасно представляю, о чем идет речь.

Он запомнился своей игрой в ключевые моменты. К сожалению, в матчах плей-офф были моменты, где он мог выручить. Ему не хватило физической силы, моральной стабильности. Но не будем забывать, что парню всего лишь 23 года. Это момент становления и роста.

С этого возраста вратарь только начинается, а он достиг уже серьезных высот. Вспомним период в сезоне, когда команда не попадала в плей-офф, и он показывал достойную игру. В итоге «Салават» собрался и добился попадания. Вязовой был одним из ключевых компонентов этого успеха, и прохождения первого раунда», – приводит слова Дементьева издание «Легалбет».

Имя обладателя приза будет объявлено на церемонии закрытия сезона 28 мая.