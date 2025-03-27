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27 Марта , 15:00

Уфимская «Агидель» обыграла «Бирюсу» и сравняла счет в полуфинальной серии

ЖХК «Агидель»
Фото:ЖХК «Агидель»

Уфимская «Агидель» обыграла «Бирюсу» из Красноярска и сравняла счет в полуфинальной серии Женской хоккейной лиги. Счет в серии — 2:2.

С первых минут игры уфимские спортсменки активно атаковали, что было заметно по статистике бросков в первом периоде — 21:8. Однако первыми счёт открыли хоккеистки из Красноярска. На восьмой минуте шайбу забросила Валерия Иванова. «Агидель» ответила двумя быстрыми голами, отличились Виктория Кулишова и Ольга Сосина. Матч завершился со счётом 1:2.

«Агидель» сыграет в выездном матче с «Бирюсой» завтра, 28 марта, в Красноярске.

Ранее уфимская «Агидель» победила в чемпионате ЖХЛ.

Автор:Инсаф Хужабирганов
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